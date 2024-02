Siracusa, una pistola illegale nascosta dentro un beauty-case in camera da letto

Una pistola tipo revolver calibro 7,65 con cinque proiettili, illegalmente detenuta è stata trovata nascosta dentro un beauty-case sistemato sotto la scrivania della camera da letto di un 49enne di Siracusa. In un mobile della cucina, poi, l’uomo aveva stipato 14 grammi tra crack, hashish e marijuana.

Per questo, dopo avere effettuato una perquisizione domiciliare, i carabinieri lo hanno arrestato con l’accusa di detenzione abusiva di arma clandestina e detenzione illecita di stupefacenti. L’arma e le droghe sono state sequestrate per gli accertamenti e gli esami di laboratorio. Dopo le formalità di rito, come disposto dall’autorità giudiziaria aretusea, il 49enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari in casa sua.