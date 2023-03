Siracusa, in casa un laboratorio per costruire armi clandestine. Arrestato un 45enne

Un siracusano di 45 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dagli agenti della squadra mobile di Siracusa e dalle unità cinofile antidroga e antiesplosivo di Catania per i reati di detenzione illegale e alterazione di armi e per detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti. Durante la perquisizione all’interno della sua abitazione, i poliziotti hanno trovato armi da sparo artigianali già realizzate o in corso di di realizzazione, munizionamento, materiale per la realizzazione (un trapano, delle punte per perforare i metalli, pezzi di leghe metalliche, tondini di metallo utilizzati come calibro), un grilletto con canna segata, ogive in piombo, bossoli, cartucce a salve, polvere da sparo.

Tra le armi da fuoco clandestine già realizzate è stata trovata una pistola revolver, marca Olimpic 38, calibro 380, originariamente a salve, modificata con sostituzione della canna originale in modo da consentire lo sparo di cartucce calibro 9. Nel corso della perquisizione, in casa sono stati trovati e sequestrati anche 86,84 grammi di hashish. Al termine delle formalità di rito, come disposto dall’autorità giudiziaria, il 45enne è stato portato nella casa circondariale di Siracusa.