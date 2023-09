Siracusa: fermato in moto senza casco e senza patente, aggredisce i carabinieri con un coltello

Un pregiudicato 33enne di Siracusa è stato arrestato per i reati di resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale e lesioni personali. Stando a quanto è stato ricostruito finora, l’uomo è stato fermato mentre di trovava alla guida di uno scooter senza casco. Dagli accertamenti da parte dei carabinieri, è emerso che il mezzo a due ruote era sottoposto a un provvedimento di sequestro e il conducente guidava con la patente revocata. All’atto della contestazione delle violazioni l’uomo ha inveito contro i militari minacciandoli con un coltello, ma è stato disarmato e immobilizzato.

Il 33enne è stato denunciato anche per la reiterazione della guida senza patente e per porto di armi

o oggetti atti a offendere. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato trasferito nel carcere Cavadonna di Siracusa, come disposto dall’autorità giudiziaria aretusea.