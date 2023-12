Siracusa, 80 chili di esplosivo in un garage sotto la ludoteca

Un 43enne di Siracusa è stato arrestato dalla polizia in flagranza del reato di detenzione illegale di esplosivi. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, aveva conservato in un garage 80 chili di esplosivo. Tra gli oggetti del sequestro un manufatto artigianale, 32 accenditori elettrici e svariati interruttori con telecomando a più canali per l’attivazione a distanza. Il materiale era stato conservato in un magazzino e ammassato in spazi molto stretti. Pericolosità che sarebbe stata aggravata dal fatto che il locale si trova sotto una ludoteca.

Sequestri di esplosivi anche in altre zone della Sicilia. A Catania, 60mila fuochi d’artificio illegali sono stati sequestrati tra il centro storico e la zona industriale. A Messina, invece, un 38enne è stato scoperto con quasi 30 chili di esplosivo. Sequestri nelle ultime ore anche a Palermo.