Siracusa, la piazza di spaccio diffusa in varie case e gli ordigni esplosivi «micidiali»

Una piazza di spaccio diffusa in più appartamenti è stata scoperta su largo Luciano Russo nel quartiere Mazzarona di Siracusa da carabinieri, poliziotti e finanzieri. L’intera area era coperta da un sofisticato sistema di videosorveglianza con numerose telecamere sul tetto e sotto i balconi. Un cane molosso è stato trovato in terrazza. Nel corso delle perquisizioni di diversi appartamenti, sono stati rinvenuti 426 grammi di cocaina e crack, 80 grammi di hashish, 200 grammi di marijuana. Sostanze stupefacenti in parte già suddivise in dosi preconfezionate. Dentro tutte le abitazioni è stato trovato anche materiale per il confezionamento e la pesatura della droga, oltre alla somma di 535 euro ritenuta provento di spaccio.

Inoltre, sono stati rinvenuti undici candelotti di esplosivo, che sono stati presi in carico dagli artificieri della polizia di Catania che hanno certificato la micidialità degli ordigni. Nel corso delle operazioni sono stati arrestati due 27enni e un 44enne, tutti con precedenti di polizia. Tutto il materiale è stato sequestrato e lo stupefacente sarà sottoposto ad accertamenti di laboratorio. Il cane è stato affidato ai veterinari dell’Asp di Siracusa perché è apparso in evidente stato di denutrizione. Gli arrestati, dopo le formalità di rito, sono stati portati nel carcere di Cavadonna di Siracusa, come disposto dall’autorità giudiziaria aretusea.