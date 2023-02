Siracusa: hashish e cocaina nascoste dentro una bambola, arrestato un 20enne

Una bambola poggiata sul letto della stanza che conteneva all’interno hashish e cocaina. È quanto gli agenti della squadra mobile di Siracusa, insieme al personale del nucleo cinofili antidroga della questura di Catania, hanno trovato durante la perquisizione a casa di un 20enne siracusano già noto alle forze dell’ordine. Il giovane è stato arrestato in flagranza del reato di detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti. Sempre nella stessa camera da letto, oltre ai 114 grammi di hashish e 15 grammi di cocaina dentro la bambola in parte già suddivisi in dosi, i poliziotti hanno trovato materiale per il confezionamento, un bilancino elettronico di precisione e 500 euro in banconote di vario taglio, ritenuti soldi proveniente dell’attività illegale di spaccio. Il 20enne è finito agli arresti domiciliari.