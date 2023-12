Siracusa, ai domiciliari con droga ed esplosivi: arrestato per la seconda volta

Un 25enne di Siracusa è stato arrestato dai carabinieri per un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare emessa dal tribunale. L’uomo, già arrestato lo scorso maggio, era agli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti e armi. Nonostante la misura restrittiva, il 25enne – ora recluso al carcere Cavadonna – è stato trovato con la droga e del materiale esplodente.