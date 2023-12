Siracusa: distrugge la lapide di papa Wojtyła a colpi di martello, denunciato un 53enne

Foto di Toti Onair su Facebook

Armato di scalpello e martello ha danneggiato la lapide commemorativa della visita di papa Giovanni Paolo II – Wojtyla – a Siracusa e un muretto a secco perimetrale nella Balza di Akradina. Per questo, gli agenti delle volanti hanno denunciato un siracusano di 53 anni per danneggiamento e per porto di oggetti atti a offendere. Ad avvisare i poliziotti è stato un passante che ha visto la scena. Arrivati sul posto, gli agenti hanno sorpreso l’uomo che stava distruggendo la lapide di marmo a colpi di martello e scalpello.