Comunali Siracusa, le liste a sostegno del candidato sindaco Roberto Trigilio

Considerato tra gli outsider che sono scesi in campo per la competizione elettorale a otto a Siracusa, l’avvocato Roberto Trigilio affronta la sfida con l’appoggio delle sue due liste di candidati per il Consiglio comunale – Sicilia Vera De Luca e Sud chiama Nord De Luca – organo di cui il capoluogo aretuseo è stato costretto a fare a meno negli ultimi due anni. Ecco la lista degli assessori designati dal candidato sindaco Roberto Trigilio e l’elenco dei candidati al Consiglio comunale nelle liste che lo appoggiano.

ASSESSORI DESIGNATI

Gianluca Belviso, nato a Poggio Rusco (Mn), 20/05/1959

Aurelio Carili, nato a Buscemi (Sr), 20/03/1941

Giuseppe Garro, nato a Monterotondo (Rm), 11/01/1963

Corrado Gennuso, nato a Gattinara (Vc), 08/10/1973

Concetta Gurrieri, nato a Siracusa, 06/10/1962

LE LISTE

Sud chiama Nord De Luca

Trigilio Roberto – Siracusa, 27/02/1967

Cafiso Gian Paolo – Koblenz (Germania), 08/09/1980

Caldarella Asia – Siracusa, 22/09/1997

Costanzo Sebastiana, detta Nuccia Sole – Modica (Rg), 26/10/1972

Cucchiara Lorenza, detta Elena – Chivasso (To), 02/09/1967

De Caro Daniele – Siracusa, 10/05/1982

De Filicaia Daniela – Siracusa, 28/03/1981

Di Natale Alessia, detta Barbagallo – Siracusa, 08/08/1981

Ellul Lucia, detta Lucy – Siracusa, 15/11/1972

Fiore Matteo – Siracusa, 30/09/1975

Foti Sonia – Catania, 3/11/1975

Garro Veronica – Siracusa, 09/04/1987

Genovese Aurora – Siracusa, 27/02/2001

Germano Massimiliano – Siracusa, il 30/10/1968

Gionfriddo Fabio – Siracusa, 22/02/1986

Liuzzo Patrizia, detta Mazzone – Voghera (Pv), 25/08/1958

Magliocco Angelo – Siracusa, 22.09.1986

Mangiafico Sebastiano, detto Seby – Siracusa, 29/09/1974

Manni Ettore – Siracusa, 11/02/1957

Mauceri Epifanio, detto Epi – Zurigo (Ch), 14/07/1965

Maugeri Luca – Catania, 05/08/1987

Nicastro Daniele – Siracusa, 03/04/2000

Noto Concetta – Siracusa il 28/02/1983

Pastore Antonino, detto Tony – Siracusa, 02/11/1992

Rubino Rossana Maria – Siracusa, 12/03/1992

Santorino Paola – Siracusa, 20/03/1966

Siringo Francesca – Siracusa, 28/08/1976

Soncini Giuseppe – Scicli (Rg) 13/11/1979

Trombino Luigi – Siracusa, 28/10/1967

Tuccio Cinzia – Siracusa, 15/02/1978

Vadalà Giovanni – Siracusa, 01/01/1971

Veneziano Jlenia, detta Ilenia – Siracusa, 17/04/1981

Sicilia Vera – Trigilio sindaco Siracusa

Azzolini Maria – Siracusa, 26/05/1979

Berton Giachetti Giuseppina – Siracusa, 22/03/1974

Bianca Adriano Alessio – Noto (Sr), 04/01/2005

Bongiovanni Emanuele – Siracusa, 10/08/1955

Calabrese Mirella – Noto (Sr), 19/02/1979

Caliri Aurelio – Buscemi (Sr), 20/03/1941

Capodieci Marco – Siracusa, 14/10/1977

Carrino Giorgia – Taranto, 06/02/1988

Cifelli Tonino – Isernia, 04/11/1972

Cozzolino Raffaela – Boscotrecase (Na), 28/10/1948

Cristina Stefania – Siracusa, 26/09/1977

D’Auria Paolo – Mottola (Ta), 16/09/1972

Di Caro Rita – Siracusa, 07/02/1970

Filingeri Franzo – Siracusa, 17/04/1962

Fontana Massimo – Siracusa, 11/05/1979

Gallaro Giovanni – Siracusa, 07/05/1972

Giliberto Salvatore – Rosolini (Sr), 22/01/1960

Giunta Paolo – Agira (En), 18/10/1959

Gugliotta Lucia – Siracusa, 11/05/1970

Leotta Salvatore, detto Trigilio Roberto – Siracusa, 02/03/1970

Macaluso Massimo – Siracusa, 18/09/1973

Malfitano Concetta – Siracusa, 15/03/1958

Maltese Giovanni – Alcamo (Tp), 28/06/1976

Massaro Maria Concetta – Palermo, 02/12/1963

Merendino Emanuele – Siracusa, 12/03/1960

Previt Daniela – Siracusa, 14/04/1968

Principato Danilo – Siracusa, 18/03/1984

Romano Alessandro – Siracusa, 04/04/1963

Ruscica Rossella – Siracusa, 18/09/1967

Scillia Emanuela, detta Emy – Augusta (Sr), 30/10/1979.