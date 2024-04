Siracusa, ruba un borsello e tenta di prelevare con la carta di credito trovata dentro: denunciato

Avrebbe rubato un borsello e poi tentato di prelevare con la carta di credito che ha trovato dentro. A Belvedere, frazione di Siracusa, un 53enne di Catania con precedenti penali è stato denunciato dai carabinieri per furto aggravato e indebito utilizzo di carte di credito. L’uomo avrebbe prima rubato un borsello da un’auto lasciata in sosta momentaneamente incustodita, poi avrebbe tentato di prelevare dei contanti allo sportello bancomat. La vittima si è accorta del furto e ha denunciato ai carabinieri l’accaduto, mostrando anche gli alert che stava ricevendo dalla banca a proposito dei tentativi di prelievo. In poco tempo l’uomo è stato identificato dai militari e denunciato.