Siracusa, denunciata una rapinatrice seriale

Una donna di 46 anni, di origine marocchina, è stata denunciata dagli agenti delle volanti di Siracusa. Nel corso degli indagini, i poliziotti l’hanno individuata come la responsabile di una tentata rapina avvenuta il 27 aprile ai danni di una donna. La vittima, che aveva appena effettuato un prelievo di denaro al bancomat, sarebbe stata seguita dalla 46enne che l’avrebbe fatta cadere a terra per tentare di strapparle la borsa con dentro i soldi prelevati poco prima. Sono state le urla della vittima a fare intervenire un cittadino siracusano. A quel punto, la 46enne sarebbe scappata. La vittima ha riportato traumi giudicati guaribili in dieci giorni di prognosi. Il 6 maggio, poi, la 46enne avrebbe compiva una rapina ai danni di una anziana seguendola nell’androne di un palazzo e aggredendola. Per evitare che urlasse, questa volta la donna ha tappato la bocca all’anziana ed è così riuscita a strapparle la borsa e impossessarsi del portafoglio con dentro i documenti e poche decine di euro.