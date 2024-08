Siracusa, due persone tentano di truffare un anziano ma lui le fa arrestare

Provano a truffare un anziano, ma lui chiama il 112 e li fa arrestare. A Siracusa una 48enne e un 42enne sono stati arrestati dalla polizia: l’accusa è tentata truffa aggravata. L’anziano è stato contattato sul telefono di casa dal 42enne, che si sarebbe finto carabiniere e gli avrebbe intimato di consegnargli novemila euro in contanti o – in alternativa – dei gioielli in oro. La richiesta sarebbe stata fatta come risarcimento per un incidente stradale causato dal figlio, che vive in una città del nord Italia. La vittima si è insospettita e con un cellulare ha chiamato il 112.

Nel frattempo a casa dell’anziano era arrivata la 48enne, che si è finta avvocata e sarebbe andata a casa dell’uomo per ritirare i soldi. Il suo complice sarebbe rimasto ad attenderla in auto, con il motore acceso. A quel punto sono arrivati i poliziotti e hanno arrestato le due persone, che ora si trovano in carcere. Poliziotti della questura di Siracusa stanno effettuando perquisizioni in due città della Campania, regione d’origine del 42enne e della 48enne.