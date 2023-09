Siracusa, picchiata e costretta ad avere rapporti sessuali dal marito

Un 36enne, originario dello Sri Lanka, è stato arrestato dai carabinieri di Siracusa per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate e violenza sessuale. Il tutto ai danni della moglie 33enne, sua connazionale, che in più occasioni è stata picchiata e costretta a rapporti sessuali contro la sua volontà dal coniuge. Le indagini, coordinate dalla procura di Siracusa, hanno permesso di delineare in poco tempo la vicenda. A conclusione degli approfondimenti, il 36enne è stato portato al carcere aretuseo Cavadonna.