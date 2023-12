Siracusa: aggredisce e minaccia di morte genitori e nonna per i soldi per la droga, 22enne in carcere

Un 22enne di Siracusa è stato arrestato ed è finito in carcere perché ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, minacce gravi ed estorsione in danno dei genitori e della nonna. Comportamenti reiterati che sarebbero iniziati già a partire dal mese di giugno.

Secondo quanto è stato ricostruito nel corso delle indagini, il 22enne avrebbe chiesto ogni giorno ai genitori e alla nonna convivente somme di denaro tra i 20 e gli 80 euro per comprare la droga. Soldi che il giovane avrebbe preteso arrivando a utilizzare anche metodi estorsivi e, in più episodi, a picchiare e minacciare di morte i parenti. Nella prima settimana del mese di dicembre, il 22enne avrebbe dato un pugno in faccia alla madre e un calcio al padre, minacciandoli di morte se non gli avessero dato i soldi o se lo avessero denunciato.

Di fronte al rifiuto da parte della nonna di consegnargli la cifra pretesa, il ragazzo avrebbe buttato a terra con violenza le sedie e cosparso di alcool etilico il pavimento minacciando di dare fuoco all’appartamento e costringendo, così, l’anziana a cedere alle sue richieste. Dopo l’arresto, il 22enne è stato portato nel carcere di Cavadonna a Siracusa.