Il sindaco di Furci Siculo diventa consigliere di Salvini. «Spero di rendermi utile ai colleghi»

Pesca nella provincia Matteo Salvini, per la precisione nel Messinese, dove Matteo Giuseppe Francilia, il sindaco di Furci Siculo, Comune di poco più di tremila abitanti sulla costa Jonica dell’Isola, è stato nominato consigliere del vicepresidente del consiglio dei ministri e leader del Carroccio. «Spero di potere essere utile a tanti colleghi sindaci e amministratori locali nell’interlocuzione con il Governo». Poche parole quelle rilasciate a MeridioNews dal primo cittadino, in carica per il suo secondo mandato.

Roma che appunto adesso chiede il suo supporto al fianco di Salvini. Il decreto di nomina a firma del vice premier, che è anche ministro delle Infrastrutture diventerà effettivo dal prossimo otto luglio. Tra i nuovi compiti del sindaco, che a inizio estate si era già reso protagonista di un evento che lo aveva fatto balzare agli onori delle cronache: la lite in piazza con Cateno De Luca durante un comizio in vista delle elezioni amministrative.

A Roma Francilia si occuperà, tra le altre cose, del programma dell’attività politica del vice presidente del Consiglio dei ministri, con cui il sindaco da anni intrattiene un rapporto personale. Francilia a Furci è giunto alla sua seconda esperienza consecutiva da primo cittadino, imponendosi anche alle scorse elezioni. È stato anche candidato per un posto alla Camera dei deputati e prima ancora all’Assemblea regionale. In entrambi i casi il pur importante contributo in termini di preferenze non fu sufficiente a farlo elegere.