Temporali nell’entroterra siciliano fino a domani. Le previsioni meteo del fine settimana

Si avvicina la chiusura della stagione estiva e anche nell’isola le condizioni meteorologiche iniziano a variare. Per la giornata di oggi 24 agosto – come fa sapere il Centro Meteorologico Siciliano – sono previste delle nubi sulle aree interne con temporali e possibili piogge mentre è sereno nelle coste. Ma si evidenzia comunque un clima molto umido in cui le temperature saranno stazionarie, i venti soffieranno deboli dal quadrante nord e i mari poco mossi. Guardando ai prossimi giorni, anche domani venerdì 25 persisteranno piogge e nubi concentrate in particolar modo nell’entroterra siciliano. Il mare, invece, sarà per lo più calmo tranne in alcuni momenti in cui potrebbe diventare poco mosso. Nel fine settimana, tra sabato e domenica, i venti si manterranno deboli e la nuvolosità della zona interna dovrebbe dissiparsi. Le temperature si attesteranno intorno ai 28 gradi nelle province più calde – Palermo e Catania – mentre nelle restanti città diminuiranno fino a fare registrare 22 gradi nell’Ennese. Per ulteriori informazioni è possibile consultare anche il sito 3BMeteo.

Foto Facebook – Centro Meteorologico Siciliano