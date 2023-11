Braccianti sfruttati nelle campagne di Agrigento e Caltanissetta: 16 indagati

La procura di Caltanissetta ha indagato 16 persone per intermediazione illecita allo sfruttamento lavorativo e impiego di manodopera in condizioni di sfruttamento. Stando a quanto si apprende, gli operai sarebbero stati reclutati a Caltanissetta per poi essere trasportati a bordo di furgoni non sicuri nelle campagne nissene e agrigentine. A essere indagati sono alcuni imprenditori agricoli e proprietari terrieri di Delia, Sommatino, Palma di Montechiaro e Ravanusa.

I soggetti indagati avrebbero approfittato dello stato di bisogno economico in cui versavano gli operai, stranieri in maggioranza. Da alcune intercettazioni telefoniche sarebbero emersi frequenti confronti tra imprenditori e proprietari terrieri circa il numero di lavoratori di cui necessitavano e il compenso da dare. Una parte del salario, tuttavia, veniva trattenuta dai caporali rendendo la paga sproporzionata rispetto alla mole di lavoro prestato.