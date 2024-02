Monreale: la casa disabitata trasformata in una serra di cannabis, due arresti

Una serra indoor con una coltivazione di cannabis all’interno di un’abitazione disabitata a San Martino delle Scale, frazione di Monreale in provincia di Palermo. A scoprirla, seguendo gli spostamenti di due uomini già noti alle forze dell’ordine, sono stati i carabinieri. Un 27enne e un 37enne, entrambi originari di Belmonte Mezzagno (nel Palermitano) sono stati arrestati con l’accusa di coltivazione e produzione di sostanza stupefacente e furto aggravato di energia elettrica.

All’interno dell’appartamento, i militari hanno trovato circa 170 piante di cannabis, dell’altezza media di oltre un metro e più di 200 già espiantate e in corso di essiccamento. Dalle indagini è stato appurato che per la coltivazione della sostanza stupefacente sarebbero state utilizzate attrezzature per il riscaldamento e l’irrigazione, alimentate grazie a un allaccio abusivo alla rete elettrica. Se fossero finite sul mercato illegale, le piante avrebbero potuto fruttare diverse migliaia di euro.

Dopo la convalida degli arresti, il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Palermo ha disposto per gli indagati l’applicazione della misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di residenza e dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L’immobile e tutta l’attrezzatura sono stati sequestrati e la droga è stata inviata al laboratorio analisi per gli accertamenti tecnici.