Sequestrati pesce e novellame ad ambulanti abusivi a Palermo

I militari della capitaneria di porto di Palermo, con i carabinieri della compagnia di piazza Verdi, hanno sequestrato a venditori ambulanti senza autorizzazione 1350 chili di pesce al mercato Ballarò, nel quartiere Brancaccio e nei pressi della stazione centrale. Tra questi 20 chili di novellame di sarda e circa 100 chilogrammi di ricci di mare. Agli ambulanti sono state fatte sanzioni per 4500 euro. Il prodotto ittico è stato giudicato idoneo al consumo umano da parte dei dirigenti medici dell’Asp e, pertanto, devoluto in beneficenza.

Una seconda operazione è stata eseguita nei quartieri Acquasanta, Arenella, via Oreto, dai militari della guardia costiera di Palermo, con i militari della compagnia carabinieri San Lorenzo, ha accertato la detenzione illecita di 85 chili di novellame di sarda e di 750 chili di altri prodotti ittici da parte di venditori abusivi, ai quali sono state contestate 10 sanzioni amministrative per 15.500 euro. Anche in questo caso il pesce sequestrato è stato giudicato idoneo al consumo umano da parte dei dirigenti medici dell’Asp e devoluto in beneficenza.