Giocattoli contraffatti e insicuri, Gdf ne sequestra 400mila a Misterbianco e Biancavilla

Militari del comando provinciale della Guardia di finanza di Catania, nell’ambito di un piano volto al contrasto alla contraffazione e all’abusivismo commerciale, hanno sequestrato a Biancavilla e Misterbianco circa 400.000 giocattoli contraffatti e privi delle avvertenze previste dalla legislazione sulla sicurezza. Finanzieri della compagnia di Paternò, dopo aver individuato i alcuni giocattoli contraffatti in un negozio di Biancavilla, hanno ricostruito la filiera di distribuzione dei prodotti fino a individuarne l’importatore in un grande capannone gestito da imprenditori cinesi a Misterbianco. Al termine dell’operazione sono stati giochi contraffatto di noti brand come Avenger, Barbie, Venom, Supreme, Bing, Fortnite. I titolari delle attività commerciali sono stati denunciati alla procura di Catania per le violazioni di rilevanza penale in materia di sicurezza dei giocattoli e per contraffazione e frode nell’esercizio del commercio.