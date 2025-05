Sequestrati fuochi illegali allo stadio di Acireale prima della partita

Durante i controlli allo stadio Aci e Galatea di Acireale, la polizia di Stato ha sequestrato 27 artifizi pirotecnici, in gran parte artigianali e privi di marcatura CE, nascosti sugli spalti prima della partita Acireale–Città Sant’Agata, decisiva per i play out di Serie D. Il materiale, scoperto durante le ispezioni di sicurezza, è stato recuperato poco prima dell’ingresso dei tifosi. L’intervento ha evitato gravi rischi per la sicurezza pubblica. Gli ordigni, sequestrati su disposizione dell’autorità giudiziaria, sono stati affidati al nucleo artificieri per la distruzione. Indagini in corso.