Addobbi natalizi non sicuri: oltre 19mila prodotti sequestrati in un negozio di Enna

Sequestrati oltre 19mila prodotti da parte dei finanzieri all’interno di un negozio della grande distribuzione (di cui non ci è stato fornito il nome) a Enna. Si tratterebbe di oggetti e addobbi natalizi non sicuri, senza etichette in italiano o comunque non conformi al codice del consumo in quanto sarebbe stata omessa la provenienza. In seguito al provvedimento, il titolare dell’attività è stato segnalato per l’applicazione delle sanzioni che potrebbero superare le 25mila euro.