Catania, sequestrati oltre 100mila giocattoli contraffatti. «Possono essere pericolosi»

Oltre 100mila giocattoli contraffatti sono stati sequestrati dalla guardia di finanza in un esercizio commerciale a Catania. Il titolare, un grossista di origini asiatiche, è stato denunciato. Dalle indagini è emerso che all’interno del suo deposito, molto frequentato da commercianti e rivenditori dell’area metropolitana, c’era un’ingente quantità di giocattoli falsificati di vari marchi già esposti sugli scaffati del negozio e pronti per essere venduti. Da un ulteriore controllo, i militari delle fiamme gialle hanno scoperto l’esistenza di un locale occultato da un pannello scorrevole. Rimossi i prodotti posizionati sui ripiani e spostato lo scaffale, all’interno della stanza hanno trovato un’ulteriore consistente quantità di merce destinata al commercio.

Migliaia di giocattoli contraffatti (da Lilo e Stitch ai Pokemon, dai Me contro te a Dragon Ball) sono stati sequestrati dalla guardia di finanza. Al momento del controllo, il grossista non ha esibito la documentazione commerciale attestante la provenienza della merce, il regolare acquisto o l’importazione in Italia. «L’immissione in commercio di tali giochi – sottolineano le fiamme gialle – desta particolare preoccupazione a causa della potenziale pericolosità dovuta alla dubbia qualità dei materiali utilizzati e alla scarsa qualità costruttiva».