Sedicenne arrestato a Cinisi per furto e resistenza a pubblico ufficiale

È stato arrestato per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale, un 16enne partinicese, noto alle forze dell’ordine e già sottoposto alla misura cautelare del collocamento in comunità. Durante un servizio di pattugliamento, infatti, i carabinieri di Carini hanno incrociato un’autovettura in via corso Umberto a Cinisi. A bordo c’erano tre ragazzi che procedeva a velocità molto sostenuta, per cui i carabinieri hanno deciso di intimare l’alt. Il conducente del mezzo, però, ha accelerato nel tentativo di dileguarsi. Ne è scaturito un breve inseguimento, al termine del quale il giovane si è fermato, quando si è visto senza via d’uscita.

Dalla vettura sono scesi gli altri due complici, che si sono dati alla fuga a piedi facendo perdere le loro tracce. Il 16enne, invece, è stato subito bloccato dai militari e, nel tentativo di sottrarsi all’arresto, ha opposto resistenza, spintonando uno dei Carabinieri. Dalle successive verifiche sul veicolo utilizzato dai giovani, è emerso che era stato rubato poco prima a Carini, da un parcheggio condominiale ed è stato, quindi, restituito al legittimo proprietario. Il minore, su disposizione della Procura della Repubblica per i Minorenni di Palermo, è stato condotto presso un centro di prima accoglienza. Sono in corso le indagini per identificare gli altri due ragazzi che erano in compagnia dell’arrestato.