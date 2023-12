Catania, scontro tra bus Fce e furgone: si registrano feriti

Incidente nella mattina del 5 dicembre in pieno centro a Catania vicino alla stazione metro Milo. All’altezza dell’incrocio tra viale Fleming e via Bronte, si sono scontrati un furgone e un autobus di linea dell’azienda Fce. Stando a quanto riferito, si registrano feriti. Al lavoro sul posto anche i vigili del fuoco, intenti a forzare la portiera del camion dal lato del guidatore, per tirare fuori il conducente rimasto incastrato. Presente anche una pattuglia dei vigili urbani per ricostruire le dinamiche di quanto accaduto. La situazione resta in aggiornamento.