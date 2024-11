Scontro tra due automobili sulla Palermo-Mazara del Vallo: code e rallentamenti

A causa di un tamponamento che ha coinvolto due vetture sulla A29 Palermo-Mazara del Vallo, in località Torretta e in direzione Mazara del Vallo, si registrano code e rallentamenti a partire dalla A29 raccordo per via Belgio, dal chilometro 0 al chilometro 5,600, e sulla A29 fra i chilometri 0 e 2,200. Sul posto sono presenti le squadre Anas, le forze dell’ordine e i vigili del fuoco per la gestione dell’evento in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.

Aggiornamento del 22 novembre 2024 ore 12.07

Anas, con una nota stampa, segnala che la viabilità è tornata regolare lungo l’arteria.