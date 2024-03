Calcio: le violenze degli ultras del Catania a Padova. Altri due arresti

Altri due ultras catanesi sono stati arrestati dalla polizia per i tafferugli avvenuti durante l’intervallo della finale di andata di coppa Italia serie C tra Padova e Catania. La digos di Catania, dopo l’analisi delle immagini relative agli scontri, ha arrestato ieri sera un 34enne e un 42enne, entrambi con precedenti di polizia e già sottoposti in passato a Daspo. Nel corso della perquisizione a carico dei due sono stati trovati in uno zaino gli oggetti utilizzati per il travisamento. Anche loro, come gli altri già arrestati, sono ritenuti responsabili dei reati di violenza e resistenza aggravata a pubblico ufficiale, di scavalcamento ed invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive.