Sconto sui voli per i siciliani, online le procedure: ecco come richiederlo

Sono online all’interno del portale della Regione Sicilia le procedure per ottenere lo sconto relativo al prezzo dei biglietti aerei. Una misura che è stata pensata per i cittadini residenti in Sicilia con lo scopo di migliorare la connettività regionale. Lo scontro potrà essere richiesto per i voli – acquistati a partire dal 10 novembre 2023 – schedulati dall’1 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024. La richiesta può essere inoltrata entro 30 giorni dalla data del volo. Come si legge nel sito ufficiale, anche coloro i quali dovessero decidere di viaggiare con le altre compagnie aeree non aderenti, possono richiedere il contributo al dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti tramite la piattaforma.

Il contributo economico consiste nella riduzione del 25% sul costo totale della singola tratta, comprensivo di tutte le tasse, spese e accessori fatturate dal vettore. Previsto anche un ulteriore sconto del 25% per i residenti con disabilità dal 67% di percentuale di invalidità, studenti o residenti con basso reddito (ISEE < € 9.360,00). Le richieste dovranno essere inoltrate dai richiedenti solo in modalità online, a partire dalle ore 9 di oggi 4 dicembre e fino alle ore 18 del 30 gennaio 2025 (termine perentorio) con l’inserimento, previo accreditamento, dei dati e allegati. Inoltre, è necessario munirsi dell’identità digitale SpiD L2 o CIE (Carta Identità Elettronica) per poter accedere.