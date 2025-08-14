Gioco irregolare e scommesse illegali: maxi sanzioni da oltre 300mila euro nell’Ennese

Gioco irregolare e alle scommesse illegali. Un settore che rimane florido, a giudicare dagli ultimi controlli – eseguiti tra giugno e luglio – dalla guardia di finanza di Enna, insieme ai colleghi di Nicosia e Piazza Armerina. A seguito dei quali sono state elevate sanzioni amministrative per 25mila euro e tributarie per oltre 300mila euro. A essere verificato è stato l’operato di 14 operatori dell’Ennese, tra i titolari di circoli privati, centri scommesse, sale giochi e associazioni culturali. In quattro di questi sono state riscontrate delle irregolarità che hanno portato alle sanzioni, ma non solo. A tre operatori sono state elevate le sanzioni amministrative e uno di loro è stato denunciato per esercizio abusivo di gioco e scommesse. Nei confronti di un centro scommesse, invece, collegato con canali esteri non autorizzati, è stata constatata l’evasione di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, portando alla maxi sanzione tributaria di oltre 300mila euro.