Scicli, finge di essere un prete per chiedere le offerte

Per giorni si è finto prete per chiedere le offerte. Il sedicente sacerdote originario di Zafferana Etnea, nel Catanese, avrebbe cambiato provincia per mettere in pratica il suo piano. In particolare, si sarebbe insediato nel quartiere Jungi a Scicli, in provincia di Ragusa.

I residenti della zona hanno iniziato a nutrire dei dubbi su questo uomo che, con una carpetta sempre in mano, avrebbe girato le strade e le piazze del rione alla ricerca di soldi. Non solo, il finto prete si sarebbe spinto anche a citofonare a case e condomini in cerca di denaro. Da dietro le finestre, gli abitanti di Scicli hanno iniziato a fotografarlo.

Le immagini e l’identikit sono stati forniti alle forze dell’ordine – a cui non è stata però presentata nessuna denuncia – che hanno rintracciato l’uomo e lo hanno invitato, riuscendoci, ad allontanarsi dalla città di Scicli.