Scicli, cade da un albero mentre sta raccogliendo le olive e muore infilzato

Un uomo di 73 anni è morto stamattina dopo essere caduto da un albero su cui stava raccogliendo le olive. L’incidente si è verificato all’interno di un terreno in contrada Arizza, tra Donnalucata e Cava d’Aliga, nel comune di Scicli in provincia di Ragusa. Il pensionato si era recato in campagna in mattinata perché impegnato nella raccolta delle olive.

Secondo quanto è stato ricostruito finora, mentre si trovava arrampicato su un ulivo avrebbe perso l’equilibrio. Caduto dall’albero sarebbe rimasto infilzato su un tondino di ferro. A soccorrerlo sarebbe stata la moglie che si trovava con lui in campagna. Sempre la donna avrebbe subito chiamato i soccorsi. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118, ma per l’anziano non c’è stato nulla da fare. Sull’episodio indagano i carabinieri.

