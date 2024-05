Sciacca, arrestato per tentata rapina: è stato tradito dalla parrucca

I carabinieri della compagnia di Sciacca hanno arrestato un pregiudicato 45enne di Palermo in relazione alla tentata rapina avvenuta il 13 settembre 2023 a Sambuca di Sicilia. Quel giorno quattro malviventi, di cui tre con volto travisato, furono messi in fuga dalla reazione di un gioielliere dopo che avevano fatto irruzione nel suo esercizio commerciale.

Nella colluttazione uno dei malviventi perse la parrucca utilizzata per camuffarsi, in base alla quale i tecnici del Ris di Messina sono riusciti a individuare il profilo di un Dna che, comparato con quelli inseriti nell’apposita banca dati, ha consentito di risalire all’identità di uno dei rapinatori. Ciò insieme alla ricostruzione degli spostamenti di quest’ultimo il giorno della tentata rapina ha permesso agli organi inquirenti di far luce sulla vicenda.