Scambio voti con la mafia, indagato il sindaco di Villafranca Sicula

Carabinieri del nucleo investigativo di Agrigento hanno notificato un’informazione di garanzia al sindaco di Villafranca Sicula, Gaetano Bruccoleri, che ipotizza il reato di scambio elettorale politico-mafioso. Bruccoleri, farmacista, è stato eletto nel giugno del 2022 dopo il ballottaggio. Le accuse a suo carico scaturiscono nell’ambito di un’operazione che ha portato, lo scorso 8 marzo, all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di sette indagati.

L’inchiesta, coordinata dalla Dda di Palermo, è quella che ha fatto luce sul mandamento mafioso di Lucca Sicula e Ribera e sulle famiglie di Burgio e Villafranca Sicula. Le ultime elezioni comunali sono state al centro di un apposito troncone investigativo in cui sarebbe emerso un accordo fra le cosche e Bruccoleri finalizzato a una raccolta di voti. Un’ipotesi investigativa che non ha trovato pieno riscontro nella decisione del gip di Palermo che ha ritienuto la circostanza non provata.