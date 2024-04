Casi di scabbia ad Avola, la sindaca chiude una scuola: «Non si può sottovalutare»

Casi di scabbia ad Avola che sarebbero partiti da una scuola. Per questo la sindaca della cittadina in provincia di Siracusa, Rossana Cannata, ha firmato un’ordinanza di chiusura del liceo Ettore Majorana. A segnalare i casi alla prima cittadina sono stati alcuni genitori di alunni dell’istituto. Il provvedimento della sindaca è arrivato dopo le consultazioni con l’Asp e il Libero consorzio di Siracusa e prevede la sospensione delle lezioni «a partire da oggi e fino a ulteriori disposizioni». Una precauzione necessaria per prevenire ogni possibilità di contagio e anche sulla base dei timori scaturiti dalla diffusione della notizia di presunti casi di questa malattia infettiva.

«Ho appreso dalla mamma di un’alunna – ha scritto Cannata sul proprio profilo Facebook – il fatto che si è recata dalla dirigente dell’istituto per consegnare un certificato medico della propria figlia che attestava la contrazione di una malattia infettiva, ma ha riscontrato da parte della preside poca attenzione e sottovalutazione della problematica. Un comportamento gravissimo che non può passare inosservato nell’interesse dei minori che frequentano l’istituto e dell’intera cittadinanza». Per questo la sindaca ha deciso di intervenire a tutela della salute dei ragazzi e di tutti predisponendo, già per la giornata di oggi, un’ordinanza precauzionale di chiusura dell’istituto Majorana.