A Lampedusa sono arrivati 266 migranti, soccorsi su quattro barchini

Sono 266 i migranti arrivati nelle ultime ore a Lampedusa, dopo che le motovedette della capitaneria di porto e della guardia di finanza hanno soccorso quattro barchini. A bordo dei natanti, gruppi di 54 (14 donne e tre minori), 49, 65 (due donne e due minori) e 98 (sei donne e 14 minori) originari di Bangladesh, Egitto, Siria, Eritrea, Ghana, Nigeria, Pakistan e Marocco.

Uno dei 98 migranti sbarcati durante la notte, che sarebbero partiti da Tajoura in Libia, è stato portato da molo Favarolo al poliambulatorio per un trauma a una gamba. Tutti gli altri sono stati invece accompagnati all’hotspot di contrada Imbriacola da dove una donna, che stava male, è stata trasferita, assieme al marito, in elisoccorso, all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento.