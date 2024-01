Lampedusa: nell’hotspot ci sono 352 migranti, più di cento sono minori non accompagnati

Sono 352 i migranti, fra cui 101 minori non accompagnati, presenti all’hotspot di Lampedusa dove ieri ci sono stati quattro sbarchi con un totale di 147 persone. Su disposizione della prefettura di Agrigento, per metà mattinata è previsto il trasferimento di 300 persone al porto e l’imbarco sul traghetto di linea che in serata giungerà a Porto Empedocle. Ieri, con le due motonavi di linea, erano state trasferite 650 persone. Nell’hotspot, fino a ieri, c’erano oltre mille persone.