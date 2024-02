Sbarca a Messina con oltre mezzo chilo di cocaina, arrestato

È sceso a Messina dal traghetto proveniente da Villa San Giovanni (in Calabria) con in auto oltre mezzo chilo di cocaina. Per questo i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un uomo per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Già nel corso delle operazioni di controllo, il conducente del veicolo ha mostrato un atteggiamento nervoso che ha indotto i militari ad approfondire le verifiche.

Così, sull’auto è stato trovato un pacchetto con dentro oltre mezzo chilo di cocaina. La droga è stata sequestrata e inviata ai carabinieri del Ris di Messina per le analisi di laboratorio. Questi ulteriori controlli hanno accertato uno stato di purezza tale che sarebbe stato possibile ricavare oltre 2500 dosi da immettere sulle piazze di spaccio. Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato e portato nella casa circondariale di Messina Gazzi a disposizione dell’autorità giudiziaria.