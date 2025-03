Sassi contro un autobus a Catania: «Serve tutelare autisti e passeggeri»

Sassi contro un autobus a Catania. È quanto accaduto ieri pomeriggio, intorno alle 16, quando la linea

421 dell’Amts che transitava da via Raccuglia a Monte Po è stata colpita da una sassaiola che ha centrato la vetrata posteriore, andata in frantumi. Paura per i passeggeri a bordo del mezzo pubblico. È stato l’autista a chiamare i carabinieri che hanno avviato le indagini per ricostruire la vicenda e individuare i responsabili.

Nei giorni scorsi, era già stato segnalato un ulteriore atto teppistico da parte un gruppo che, salito a bordo di un autobus della linea urbana, ha lanciato dai finestrini i cunei blocca ruote. «Non possiamo aspettare che succeda l’irreparabile – afferma Romualdo Moschella segretario regionale Faisa Cisal – Bisogna agire tempestivamente per tutelare l’incolumità di autisti e passeggeri con azioni concrete».