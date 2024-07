Santa Croce Camerina, tartaruga Caretta Caretta depone 116 uova sulla spiaggia

Centosedici uova di tartaruga Caretta Caretta sono state deposte nella spiaggia di Punta Braccetto, nella zona del Camping Luminoso, che si trova in territorio di Santa Croce Camerina nel Ragusano. Ad avvistare la tartaruga che è uscita dall’acqua cercando un angolo ideale per scavare e deporre le sue uova è stato uno dei bagnini in servizio nel camping che nottetempo si trovava sulla spiaggia.

Il Wwf ha preso in consegna il nido, mettendolo in sicurezza e monitorando costantemente la zona della nidificazione che si trova però in un lembo di spiaggia di pertinenza del comune di Ragusa. I bagnini effettuano, durante il loro turno di lavoro, una vigilanza costante per evitare l’avvicinamento dei bagnanti e per tutelare la recinzione. Le uova delle tartaruiga Caretta Caretta si schiudono dopo circa 60-70 giorni dalla deposizione, ma questo tempo è variabile sulla base della temperatura della spiaggia.