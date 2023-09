Sant’Alessio Siculo, picchia l’ex convivente. Intervento dei carabinieri durante la notte

I carabinieri della compagnia di Sant’Alessio Siculo hanno arrestato, in flagranza di reato, un 33enne, già noto alle forze dell’ordine, per maltrattamenti in famiglia ai danni dell’ex convivente. I militari, nel cuore della notte, sono stati allertati da una chiamata pervenuta al 112 da parte della vittima, la quale chiedeva aiuto a seguito dell’aggressione. Hanno dunque raggiunto l’appartamento, sorprendendo l’uomo sotto l’abitazione della vittima, poco dopo che lo stesso l’aveva malmenata e minacciata. L’uomo è’ stato condotto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto, nel corso della quale il gip ha disposto il divieto di avvicinamento alla vittima.