San Vito Lo Capo, turista 73enne muore in mare: disposta l’autopsia

Foto di Luiz Cent su Unsplash

Un uomo 73enne è morto a San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani. L’uomo – originario di Parma e in vacanza nella località del Trapanese – sarebbe morto in mare, a qualche metro dalla battigia. Alcune persone amiche che erano con lui avrebbero visto il corpo galleggiare e lo avrebbero portato a riva, per poi praticare le manovre di rianimazione. È intervenuto il personale sanitario del 118 e la guardia costiera, ma per lui non c’è stato niente da fare. Il pubblico ministero di turno ha disposto l’autopsia.