«Mille assunzioni e 500 milioni di euro di investimenti» per la 3Sun di Catania

«La visita di oggi di Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, al cantiere della fabbrica 3Sun di Enel Green Power, che si sta realizzando alla zona industriale di Catania, e che una volta completato, diventerà la più grande fabbrica europea per la produzione di pannelli fotovoltaici, testimonia l’attenzione che il governo ha per lo sviluppo economico e occupazionale del Mezzogiorno e della Sicilia». Così ha dichiarato il senatore Salvo Pogliese, ex sindaco di Catania, che ha accompagnato il ministro Urso al cantiere della 3Sud insieme al presidente della Regione Renato Schifani. «In tal senso, va letta la decisione del governo di inserire nel decreto energia una norma che prevede che l’Enea stabilisca dei criteri di qualità, così che gli incentivi pubblici vadano a quei pannelli fotovoltaici più avanzati prodotti in Europa per contrastare la concorrenza sleale dei pannelli cinesi venduti sottocosto».

«Per Catania – ha aggiunto il senatore di Fratelli d’Italia – la fabbrica di Enel Green Power rappresenta un’imprescindibile occasione di sviluppo economico con importanti ricadute occupazionali; saranno, infatti, oltre mille le nuove assunzioni entro il 2024 con un investimento complessivo di 500 milioni di euro. Un risultato possibile – ha continuato Pogliese – come hanno evidenziato il ministro Adolfo Urso e l’amministratore delegato di Enel Flavio Cattaneo, grazie alla velocizzazione delle pratiche burocratiche-amministrative attuata durante la mia amministrazione, con Enrico Trantino assessore all’Urbanistica, che ha consentito di risparmiare molti mesi rispetto alla tempistica media di queste operazioni. Infatti, si è passati dagli oltre dieci mesi che necessitavano, fino a qualche anno prima, per queste procedure a un iter velocizzato di soli 45 giorni per tutte le autorizzazioni».

«La decisione di Enel Green Power di puntare sulla nostra città – conclude Pogliese – testimonia le potenzialità enormi del nostro territorio e il valore assoluto della semplificazione amministrativa, come è già avvenuto anche per l’investimento strategico di St».