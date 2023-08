Ars, il capogruppo di Sicilia Vera Salvo Geraci passa alla Lega. «Incontreremo nuovi amici»

Un nuovo acquisto in casa Lega sicula. «Do il benvenuto a nome del partito a Salvatore Geraci, primo cittadino di Cerda (in provincia di Palermo, ndr), ed ex capogruppo del movimento di Cateno De Luca». A fare gli onori di casa è stata l’europarlamentare e commissaria regionale della Lega Salvini premier Annalisa Tardino. Geraci, da inizio legislatura, è stato il presidente gruppo parlamentare Sicilia Vera (eletto all’Ars con De Luca Sindaco di Sicilia – Sud chiama Nord con 4204 voti di preferenza nel collegio di Palermo) ed è stato anche riconfermato sindaco nelle ultime elezioni nella cittadina del Palermitano di cui è originario.

Cinquantaquattro anni oggi, Geraci ha iniziato la sua carriera politica come consigliere comunale nel 1993. Dopo varie esperienze da assessore e da presidente dell’assemblea cittadina, nel 2018 viene eletto per la prima volta sindaco di Cerda, poi riconfermato quest’anno alle elezioni di fine maggio con il 58,4 per cento dei voti. Battendo la sfidante Carmela Riolo che tra le sue esperienze ha la militanza nella segreteria politica di un altro deputato Ars, Vincenzo Figuccia. Lo stesso che, curiosi corsi e ricorsi della politica, pur militando nella Lega è stato accusato in periodo elettorale di una tentata fuga al contrario: proprio verso il movimento di De Luca. «Siamo felici che abbia scelto di aderire al nostro modello di buongoverno – continua Tardino – che parte dai sindaci e dalla vicinanza ai cittadini, a dimostrazione che il progetto Lega, partito di governo ma anche di rinnovamento, prenderà sempre più spazio in Sicilia grazie al lavoro incessante del suo leader Salvini, alla nostra classe dirigente giovane e motivata e al continuo e capillare lavoro sul territorio».

Un ingresso accolto con favore anche dalla capogruppo della Lega all’Ars Marianna Caronia: «L’adesione di Geraci, aiuterà la nostra azione in Parlamento a favore dei comuni contro i tagli che li hanno penalizzati negli ultimi anni. Ancora una volta – prosegue – l’attrattività della Lega è senza dubbio il risultato del lavoro continuo di Matteo Salvini che si sta spendendo in prima persona per lo sviluppo e l’infrastrutturazione della Sicilia. Sono certa che lungo il nostro percorso – conclude Caronia – incontreremo nuovi amici che renderanno più forte il partito e ci permetteranno di affrontare al meglio le prossime sfide». Insomma, le porte della Lega sull’Isola sono e restano aperte.