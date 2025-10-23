Matteo Salvini e il Ponte sullo Stretto

ll vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha firmato i decreti di nomina di tre nuovi presidenti delle Autorità di Sistema portuale. Dopo le polemiche scaturite dalla nomina della Tardino all’Adsp della Sicilia Occidentale, Salvini lo fa di nuovo e nomina Francesco Mastro, presidente Adsp del Mare Adriatico meridionale (porti di Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta, Monopoli e Termoli). Francesco Rizzo presidente Adsp dello Stretto (porti di Messina, Milazzo, Tremestieri, Villa San Giovanni, Reggio Calabria e Saline). Salvini, inoltre, nomina presidente anche Bruno Pisano per l’Adsp del Mar Ligure orientale (porti della Spezia e Marina di Carrara). A darne notizia lo stesso Mit dai suoi canali comunicativi.