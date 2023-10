Salvini e i suoi all’attacco della giudice Apostolico. Nuova foto e commenti da parte dei leghisti

C’è buona parte della Lega stavolta nel nuovo attacco social nei confronti della magistrata catanese Iolanda Apostolico. Stamattina Matteo Salvini ha commentato con la frase: «Madre e figlio. Bella famigliola», una nuova foto che ritrae la giudice durante una manifestazione accanto ad altre due persone.

Non si è fatta attendere la reazione degli altri esponenti del carroccio, tra cui la deputata della Lega Simonetta Matone: «Nel 2018 il giudice Apostolico era a manifestare con la sinistra che offendeva e insultava le Forze dell’Ordine. Sempre lei ha testimoniato a difesa di suo figlio che manifestando con i centri sociali aveva aggredito agenti di polizia. Siamo certi che la Apostolico avrà denunciato chi davanti ai suoi occhi a Catania insultava gli uomini in divisa. D’altronde un magistrato deve essere super partes e imparziale. Ci aspettiamo una risposta chiara e non evasiva come ha fatto fino ad oggi».