Il figlio di Totò Riina torna a vivere a Corleone. Salvuccio non ha mai rinnegato il suo cognome

Torna a Corleone Salvatore Riina, terzogenito del capomafia Totò Riina. Da anni, ha finito di scontare una condanna a otto anni e dieci mesi per associazione mafiosa, riciclaggio ed estorsione. Dopo la scarcerazione, il figlio del boss deceduto nel novembre del 2017 è stato tra il Veneto e l’Abruzzo. Ammesso al regime di affidamento ai servizi sociali, un percorso fatto con l’associazione famiglie contro la droga, ha terminato gli studi e si è laureato. La notizia del suo rientro nel paese in provincia di Palermo di cui la famiglia è originaria è stata pubblicata dal quotidiano La Repubblica. A Corleone Riina junior mancava dal 2017, quando, dopo avere ottenuto l’autorizzazione del giudice, ebbe il permesso di tornare per fare da padrino al figlio della più piccola delle sue sorelle. Il fratello maggiore, Giovanni sta scontando una condanna definitiva all’ergastolo per duplice omicidio e mafia. Salvuccio porta un nome scomodo che non ha mai rinnegato. Sulla storia del padre ha scritto un libro – dal titolo Riina family life – che suscitò molte polemiche.