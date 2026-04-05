Foto di polizia

Ruba portafogli a dipendente Unict, arrestata 46enne

05/04/2026 di , Tempo di lettura 1 min

La polizia di Catania ha arrestato una donna di 46 anni, che nei giorni scorsi avrebbe rubato il portafoglio a una dipendente dell’università. La donna, già nota per i suoi numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, avrebbe agito in una manciata di secondi, approfittando di un attimo di distrazione della vittima alla quale ha sfilato il portafoglio. Non appena si è resa conto di essere stata derubata, la donna ha chiesto aiuto alla questura di Catania.

Il tentativo di fuga in piazza Duomo

Quando la 46enne ha capito di essere stata scoperta ha provato a fuggire, cercando di dileguarsi tra le viuzze della zona di piazza Duomo, inseguita dalla vittima. Nel frattempo gli agenti della squadra Volanti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico hanno sbarrato ogni possibile via di fuga alla 46enne all’altezza di via Vittorio Emanuele. Dopo averla bloccata, i poliziotti l’hanno arrestata per furto. La malvivente risultava essere stata sottoposta agli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico. Pertanto è scattata la denuncia anche per evasione. Inoltre, nel corso delle verifiche, i poliziotti hanno avuto modo di constatare come sulla donna pendesse un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal giudice appena pochi giorni prima.

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