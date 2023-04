Pozzallo, ruba metadone dal Sert in cui è in cura

Un operaio 47enne di Pozzallo, in provincia di Ragusa, è stato arrestato dai carabinieri di Modica per avere rubato 27 flaconi di metadone dal Sert dove era in cura. L’uomo, tossicodipendente, dopo avere avuto già la dose prevista, ha chiesto con insistenza al personale sanitario che gli venissero inviati flaconi aggiuntivi di metadone. Di fronte al rifiuto, avrebbe aggredito un operatore dell’ufficio e sarebbe così riuscito a sottrare 27 flaconi, prima di scappare. I carabinieri lo hanno rintracciato nella sua abitazione e sono riusciti a recuperare l’intera refurtiva. Per lui è stato disposto l’obbligo di dimora nel comune di Pozzallo.