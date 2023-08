Rosolini, sospesa una casa di riposo per anziani

Una casa di riposo per anziani è stata sospesa a Rosolini (in provincia di Siracusa) perché ospitava più persone rispetto a quelle previste dalla capacità massima. La decisione, considerata la recidiva, è stata presa dal sindaco Giovanni Spatola dopo un controllo da parte dei carabinieri dei Nas di Ragusa. Al titolare della struttura sono state, inoltre, contestate sanzioni amministrative per un totale di 1.032 euro. Nei giorni scorsi, altre casa di riposo abusive sono state chiuse a Siracusa, Avola, Carlentini e Melilli.