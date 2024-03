Due rapine, uno scippo e l’incendio di un’auto a Rosolini: arrestato un 26enne

Due rapine, uno scippo e un’auto incendiata. Tutto tra giugno 2023 e febbraio 2024 a Rosolini, in provincia di Siracusa. Per questo un 26enne è indagato per rapina, furto con strappo e danneggiamento seguito da incendio. Le indagini dei carabinieri – partite dopo la denuncia delle vittime – hanno utilizzato anche i filmati delle telecamere di videosorveglianza delle zone dove sono avvenuti i diversi episodi. Il 26enne è stato identificato e portato nel carcere siracusano di Cavadonna.